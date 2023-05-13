Зеленский пообщался с Папой Римским в Ватикане, отметил необходимость осудить РФ 13 мая, 19:00 Президент Украины прибыл в Ватикан на встречу с Папой Франциском (Фото:Bild/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Италию встретился в Ватикане с Папой Франциском.

Об этом сообщает Sky TG24.

Как отмечается, Папа встретил Зеленского, оперевшись на трость. Президент Украины, приветствуя понтифика, положил руку на сердце и склонил голову.

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Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

По данным СМИ, разговор длился около 40 минут, после чего Владимир Зеленский покинул Ватикан.

По словам Зеленского, на встрече он поблагодарил Папу «за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев».



«Поговорил и о десятке тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой», — написал глава государства в Telegram.





Кроме того, по словам президента, он попросил Папу осудить российские преступления в Украине.

«Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации», - отметил Зеленский.



Также президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони и президентом страны Серджо Маттареллой.

7 апреля во время десятой станции крестного хода в Риме были зачитаны тексты от имени украинского подростка из захваченного Мариуполя, нашедшего убежище в Италии, и россиянина, брат которого погиб на войне против Украины, а дед и отец считаются пропавшими без вести.





Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал это попыткой уравнять жертву и агрессора.





Ранее Папа Римский заявил, что не называет прямо Россию и кремлевского диктатора Владимира Путина, осуждая полномасштабную войну против Украины, потому что «это вполне понятно». Понтифик считает войну глобальной и не верит в ее завершение в ближайшей перспективе.

