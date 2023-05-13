Зеленский в Риме провел переговоры с президентом и премьером Италии 13 мая, 14:38 Владимир Зеленский и Джорджа Мелони в Риме, Италия, 13 мая 2023 года (Фото:REUTERS / Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Рим провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.



Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства поблагодарил Италию за последовательную позицию по поддержке Украины и подчеркнул, что залог успеха на поле боя в своевременном получении необходимой помощи.

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«В этой войне Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды. Мы двигаемся в направлении победы. Потому что победа — это и есть мир для нашего государства. Я уверен, что население Италии полностью разделяет наше отношение, нашу справедливую борьбу против неспровоцированной войны России», — сказал Зеленский.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Лидеры двух стран отдельно обсудили усилия Украины по восстановлению мира на основе украинской формулы мира.

Зеленский также высоко оценил поддержку Италией международных усилий привлечения России к ответственности за преступления в Украине.



Зеленский также встретился с премьером Мэлони.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Remo Casilli

В ходе визита планируется также встреча украинского президента с Папой Римским Франциском.