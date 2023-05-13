Зеленский в Риме провел переговоры с президентом и премьером Италии
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони в Риме, Италия, 13 мая 2023 года (Фото:REUTERS / Remo Casilli)
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в Рим провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава государства поблагодарил Италию за последовательную позицию по поддержке Украины и подчеркнул, что залог успеха на поле боя в своевременном получении необходимой помощи.
«В этой войне Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды. Мы двигаемся в направлении победы. Потому что победа — это и есть мир для нашего государства. Я уверен, что население Италии полностью разделяет наше отношение, нашу справедливую борьбу против неспровоцированной войны России», — сказал Зеленский.
Лидеры двух стран отдельно обсудили усилия Украины по восстановлению мира на основе украинской формулы мира.
Зеленский также высоко оценил поддержку Италией международных усилий привлечения России к ответственности за преступления в Украине.
Зеленский также встретился с премьером Мэлони.
В ходе визита планируется также встреча украинского президента с Папой Римским Франциском.