В США Апелляционный суд сохранил запрет для Трампа на ввод Нацгвардии в Чикаго

Недавно судом был наложен временный двухнедельный запрет на ввод в город войск для защиты сотрудников иммиграционной службы от местных протестующих — согласно приказу президента Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

В США Федеральный апелляционный суд отказался приостановить судебное решение, запрещающее президенту ДональдуТрампу развертывать Нацгвардию в Чикаго — для реагирования на протесты против его жестких мер в отношении иммигрантов.

Об этом 16 октября сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, решение Апелляционного суда последовало за обжалованием Белым домом постановления окружного судьи в Чикаго Эйприл Перри от 9 октября. Она наложила временный двухнедельный запрет на ввод в город войск для защиты сотрудников иммиграционной службы от местных протестующих.

«Хотя войска не могут быть развернуты, постановление оставляет их под контролем федерального правительства», — подытожили в Bloomberg.

Ранее, 6 октября, власти штата Иллинойс и администрация Чикаго подали иск против администрации Трампа в связи с его решением направить войска Нацгвардии в этот город.

Как утверждают истцы, «размещение ответчиками федеральных войск в Иллинойсе является явно незаконным».

«Истцы просят суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Нацгвардии США, включая Нацгвардию Иллинойса и Техаса», — говорилось в документе.

3 октября произошла стычка полиции с демонстрантами у здания иммиграционной службы ICE в пригороде Чикаго — Бродвью. По данным агентства Reuters, силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и физическую силу.

Ранее президент Трамп обвинял города, которыми руководят мэры-демократы, в росте преступности, объясняя введение Нацгвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон и Портленд желанием «защитить американцев от нелегальных мигрантов и радикальных левых».

Местные власти и губернаторы-демократы считают эти действия попыткой политического давления. В частности, губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому удалось добиться через суд признания незаконным решения о введении нацгвардейцев в Лос-Анджелес, но Белый дом обжаловал это решение.

5 октября стало известно, что президент Трамп принял решение направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс, несмотря на возражения местных властей. В Белом доме объяснили этот шаг «усилением беспорядков и ростом преступности, которые отказываются останавливать местные чиновники».

6 октября в Пентагоне сообщили, что около 200 военнослужащих Национальной гвардии будут переброшены из района Лос-Анджелеса в Портленд (штат Орегон) для поддержки федеральных агентств в рамках новой тактики, объявленной президентом США Дональдом Трампом.

Решение принято, несмотря на временный запрет федерального суда, который накануне постановил, что Трамп не может развертывать войска Нацгвардии в Орегоне без предоставления доказательств, что недавние протесты в Портленде требуют таких действий, сообщили в агентстве Reuters