Противостояние Трампа и властей Иллинойса. Президент США заявил, что губернатор и мэр Чикаго «должны сидеть в тюрьме»

Президент США Дональд Трамп, зокрема, вважає, що губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер і мер Чикаго Брендон Джонсон, «повинні сидіти у в’язниці» за те, що «не захистили» федеральних агентів під час рейдів по боротьбі з нелегальною імміграцією (Фото: REUTERS/Al Drago)

Противостояние президента США Дональда Трампа и властей штата Иллинойс продолжается — глава Белого дома заявил, что губернатор Джей Би Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон, оба демократы, «должны сидеть в тюрьме».

Об этом 8 октября сообщает агентство Associated Press.

Трамп, в частности считает, что Прицкер и Джонсон, «должны сидеть в тюрьме» за то, что «не защитили» федеральных агентов во время рейдов по борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Губернатор Иллинойса заявил в среду, что он по-прежнему не знает, куда администрация Трампа отправит войска Национальной гвардии, которые прибыли на армейский полигон к юго-западу от Чикаго, где были установлены дополнительные ограждения и брезент, чтобы скрыть полигон от посторонних глаз», — пишет АР.

По информации издания, угрозы Трампа направить войска в Иллинойс были выполнены — в виде прибытия на этой неделе солдат Нацгвардии штата Техас в центр резерва армии США в Элвуде.

«Их точная роль еще не была публично раскрыта, хотя президент, вопреки статистике, неоднократно заявлял, что крупные города, управляемые демократами, переполнены преступностью. Здание иммиграционной службы за пределами Чикаго также стало местом столкновений между федеральными агентами и протестующими», — сказал он.

Более того, пишет АР, 9 октября состоится судебное заседание по иску властей Иллинойса и Чикаго — о признании развертывания Нацвардии незаконным.

«В другом месте апелляционный суд назначил на тот же день слушание по поводу желания правительства направить гвардию в Портленд, штат Орегон. Судья заблокировал эту попытку в минувшие выходные. А в Мемфисе, штат Теннесси, гвардия может прибыть к пятнице, хотя количество военных пока неясно. Губернатор-республиканец Билл Ли приветствовал это, заявив, что они могут помочь полиции», — подытожило издание.

Кроме того, глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила в эфире телеканала Fox News, что ее ведомство направит «в четыре раза больше федеральных агентов», если власти Чикаго не усилят охрану здания иммиграционной службы ICE и не примут другие меры безопасности.

Власти штата Иллинойс и администрация Чикаго подали иск против администрации Трампа в связи с его решением направить войскаНацгвардии в этот город.

Как утверждают истцы, «размещение ответчиками федеральных войск в Иллинойсе является явно незаконным».

«Истцы просят суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Нацгвардии США, включая Нацгвардию Иллинойса и Техаса», — говорилось в документе.

3 октября произошла стычка полиции с демонстрантами у здания иммиграционной службы ICE в пригороде Чикаго — Бродвью. По данным агентства Reuters, силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и физическую силу.

Ранее президент Трамп обвинял города, которыми руководят мэры-демократы, в росте преступности, объясняя введение Нацгвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон и Портленд желанием «защитить американцев от нелегальных мигрантов и радикальных левых».

Местные власти и губернаторы-демократы считают эти действия попыткой политического давления. В частности, губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому удалось добиться через суд признания незаконным решения о введении нацгвардейцев в Лос-Анджелес, но Белый дом обжаловал это решение.

5 октября стало известно, что президент Трамп принял решение направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс, несмотря на возражения местных властей. В Белом доме объяснили этот шаг «усилением беспорядков и ростом преступности, которые отказываются останавливать местные чиновники».

6 октября в Пентагоне сообщили, что около 200 военнослужащих Национальной гвардии будут переброшены из района Лос-Анджелеса в Портленд (штат Орегон) для поддержки федеральных агентств в рамках новой тактики, объявленной президентом США Дональдом Трампом.

Решение принято, несмотря на временный запрет федерального суда, который накануне постановил, что Трамп не может развертывать войска Нацгвардии в Орегоне без предоставления доказательств, что недавние протесты в Портленде требуют таких действий, сообщили в агентстве Reuters.