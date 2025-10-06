Трамп приказал перебросить военных Нацгвардии из Лос-Анджелеса в Портленд

Пентагон сообщил, что около 200 военнослужащих Национальной гвардии будут переброшены из района Лос-Анджелеса в Портленд ( штат Орегон) для поддержки федеральных агентств в рамках новой тактики, объявленной президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters .

Решение принято, несмотря на временный запрет федерального суда, который накануне постановил, что Трамп не может разворачивать войска Нацгвардии Орегону без предоставления доказательств, что недавние протесты в Портленде нуждаются в таких действиях.

Реклама

« По указанию президента около 200 федеральных военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии перебрасываются в Портленд для поддержки Агентства по миграции и таможенному контролю США. ( ICE) и других федеральных структур, выполняющих свои официальные обязанности — в частности, обеспечивают соблюдение федерального законодательства и защиту правительственного имущества», — говорится в заявлении спикера Пентагона Шона Парнелла.

В начале июня Дональд Трамп инициировал развертывание войск Нацгвардии в Лос-Анджелесе — впервые за несколько десятилетий без официального запроса со стороны местных властей. Тогда он объяснил это необходимостью « прекращение беспорядков», которые, по его словам, «могли разрушить город».

Решение вызвало острую реакцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, обвинивших Трампа в повышении социального напряжения.

Позже Ньюсом подал иск против администрации Трампа, требуя прекратить развертывание Нацгвардии без согласования с властями штата, заявив, что «войска остаются без миссии, без руководства и без надежды вернуться, чтобы помочь своим общинам».