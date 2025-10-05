Трамп направит в штат Иллинойс 300 нацгвардейцев, несмотря на протест губернатора

Президент США Дональд Трамп принял решение направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс, несмотря на возражения местных властей. В Белом доме объяснили этот шаг «усилением беспорядков и ростом преступности, которые отказываются останавливать местные чиновники».

Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Пресс-секретарь администрации США Эбигейл Джексон заявила, что президент не намерен «закрывать глаза на беззаконие, которое охватило американские города».

«Президент Трамп не будет наблюдать, как насилие разрушает наши сообщества. Если местные власти не способны восстановить порядок, это сделает федеральное правительство», — подчеркнула она.

Губернатор штата Джей Прицкер сообщил, что администрация Трампа выдвинула ему ультиматум:

«Призови свои войска, или это сделаем мы».

Он назвал действия Белого дома «антиамериканскими», заявив, что в Иллинойсе нет необходимости во введении федеральных войск.

«Это не о безопасности — это попытка установить контроль над штатом», — отметил Прицкер.

Местные жители неоднократно выходили на протесты против расширения присутствия федеральных сил. В пятницу, 3 октября, полиция столкнулась с демонстрантами у здания иммиграционной службы ICE в пригороде Чикаго — Бродвью. По данным Reuters, силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и физическую силу.

Ранее Трамп обвинял города, которыми руководят демократы, в росте преступности, объясняя введение Нацгвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон и Портленд желанием «защитить американцев от нелегальных мигрантов и радикальных левых».

Местные власти и губернаторы-демократы считают эти действия попыткой политического давления. В частности, губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому удалось добиться через суд признания незаконным решения о введении нацгвардейцев в Лос-Анджелес, но Белый дом обжаловал это решение.