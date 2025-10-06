Власти Иллинойса подали на Трампа в суд за приказ отправить солдат Нацгвардии в Чикаго

«Этот иск открывает новый фронт в юридических баталиях, которые Белый дом ведет против государственных и местных чиновников, и его подали всего через несколько часов после того, как федеральный судья заблокировал аналогичное направление гвардии в Портленд, штат Орегон», — пишут журналисты.

Реклама

Как утверждают истцы, «размещение ответчиками федеральных войск в Иллинойсе является явно незаконным».



«Истцы просят суд остановить незаконную, опасную и неконституционную федерализацию членов Нацгвардии США, включая Нацгвардию Иллинойса и Техаса», — говорится в иске.

Иск подан через два дня после того, как Белый дом объявил, что президент Дональд Трамп санкционировал отправку 300 бойцов Нацгвардии Иллинойса в Чикаго для «защиты федеральных сотрудников и активов» — повторив стратегию, которую он впервые использовал против протестов против иммиграционной и таможенной службы в Лос-Анджелесе и в столице страны, Вашингтоне.

При этом губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что отказывается призывать Нацгвардию по указанию администрации Трампа.

«В воскресенье, узнав, что администрация также планирует направить 400 членов Национальной гвардии Техаса в Иллинойс и Орегон, среди других мест, Прицкер сравнил этот шаг с „вторжением“», — пишет CNN.

В иске суд просят обязать администрацию прекратить федерализацию или развертывание войск Национальной гвардии в Иллинойсе и объявить федерализацию войск Национальной гвардии в целом незаконной. Среди ответчиков названы президент Трамп, министр внутренней безопасности Кристи Ноем и глава Пентагона. Пит Хегсет.

В комментарии CNN пресс-секретарь Белого дома Эбигейла Джексона сказала, что президент Трамп «не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города».

«На фоне продолжающихся насильственных беспорядков и беззакония, которые местные лидеры, такие как Прицкер, отказались пресекать, президент Трамп использовал свои законные полномочия для защиты федеральных работников и активов», — заявила она.

Иск властей штата Иллинойс следует за аналогичным обжалованием решения администрации о направлении федеральных войск из Орегона и Калифорнии в Портленд.

«Чиновники обоих штатов выступили против этого решения, и в воскресенье назначенный Трампом федеральный судья временно заблокировал развертывание Национальной гвардии из любой точки США в Портленде. По словам судьи, президент, по-видимому, „превысил свои конституционные полномочия“, федерализировав войска, поскольку протесты в Портленде не представляли „опасности восстания“», — подытожили в CNN.

3 октября произошла стычка полиции с демонстрантами у здания иммиграционной службы ICE в пригороде Чикаго — Бродвью. По данным агентства Reuters, силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и физическую силу.

Ранее президент Трамп обвинял города, которыми руководят мэры-демократы, в росте преступности, объясняя введение Нацгвардии в Лос-Анджелес, Вашингтон и Портленд желанием «защитить американцев от нелегальных мигрантов и радикальных левых».

Местные власти и губернаторы-демократы считают эти действия попыткой политического давления. В частности, губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому удалось добиться через суд признания незаконным решения о введении нацгвардейцев в Лос-Анджелес, но Белый дом обжаловал это решение.

5 октября стало известно, что президент Трамп принял решение направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс, несмотря на возражения местных властей. В Белом доме объяснили этот шаг «усилением беспорядков и ростом преступности, которые отказываются останавливать местные чиновники».

6 октября в Пентагоне сообщили, что около 200 военнослужащих Национальной гвардии будут переброшены из района Лос-Анджелеса в Портленд (штат Орегон) для поддержки федеральных агентств в рамках новой тактики, объявленной президентом США Дональдом Трампом.

Решение принято, несмотря на временный запрет федерального суда, который накануне постановил, что Трамп не может развертывать войска Нацгвардии в Орегоне без предоставления доказательств, что недавние протесты в Портленде требуют таких действий, сообщили в агентстве Reuters.