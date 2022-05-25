Беларусь готовит проверку боеготовности армии на десяти полигонах — Минобороны Украины 25 мая, 16:49 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси проводят проверку боеготовности армии (Фото:Минобороны Беларуси)

В конце мая в Беларуси запланирована проверка боеготовности армии на десяти полигонах страны.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

«Как стало известно нашей разведке, на конец мая текущего года на десяти полигонах в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях Беларуси запланированы практические действия очередного этапа проверки боеготовности вооруженных сил этой страны», — отметил он.

Видео дня

Мотузяник добавил, что в рамках этих учений предусматривается снятие вооружения и военной техники с хранения, а также осуществление маршей.

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.