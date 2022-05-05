«Не думал, что так будет»: Лукашенко пожаловался, что «спецоперация» РФ затянулась

5 мая, 13:58
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Александр Лукашенко сомневается, что война РФ против Украины идет по плану (Фото:пресс-служба Кремля)

Александр Лукашенко сомневается, что война РФ против Украины идет по плану (Фото:пресс-служба Кремля)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, сетует, что боевые действия слишком затянулись.

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Узурпатор признался, что, по его ощущения, так называемая «спецоперация РФ» идет не по плану.

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«Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Хочу еще раз подчеркнуть, я чувствую, что эта операция затянулась», — сказал он в интервью AP.

Видео дня

Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину началось еще 24 февраля. За это время российские войска потерпели поражение в битве за Киев, в результате чего им пришлось отступить с северного направления.

При этом на других участках фронда кремлевский режим на сегодняшний день также не сумел достичь своих стратегических целей, потеряв с начала войны уже более 24 тысяч военных.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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