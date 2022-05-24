РФ стянула в Беларусь дивизион Искандеров, разместив ракеты вблизи украинской границы 24 мая, 09:17 Цей матеріал також доступний українською РФ разместила ракетные комплексы в 50 км от украинской границы (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

Россия стянула в Беларусь свои оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и разместила их вблизи украинской границы.

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Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК Искандер-М в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

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В свою очередь силы режима Александра Лукашенко, как отмечают в Генштабе, продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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