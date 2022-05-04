В армии Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования 4 мая, 09:25 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси утверждают, что маневры не несут угрозы соседних государствам (Фото:Минобороны Беларуси)

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования.

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Как сообщили в Минобороны Беларуси, в ходе маневров воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.

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«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — отметили там.

В ведомстве утверждают, что проверка не несет никакой угрозы «ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

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