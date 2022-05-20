Бетонные блоки по всей линии. Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области 20 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Украина усиливает участки на границе с Беларусью (Фото:ГПСУ)

Украина начала укреплять участок на границе с Беларусью в Житомирской области.

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Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет», — сказал он в своем видеообращении.

Видео дня

Сухомлин добавил, что с 1 мая на участке границы начали устанавливать по всей линии бетонные блоки.

Он уточнил, что за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

«Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с россиянами не было», — резюмировал мэр.

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



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