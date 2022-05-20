Бетонные блоки по всей линии. Украина укрепляет границу с Беларусью в Житомирской области

20 мая, 12:00
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Украина усиливает участки на границе с Беларусью (Фото:ГПСУ)

Украина усиливает участки на границе с Беларусью (Фото:ГПСУ)

Украина начала укреплять участок на границе с Беларусью в Житомирской области.

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Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью. Они уже неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет», — сказал он в своем видеообращении.

Видео дня

Сухомлин добавил, что с 1 мая на участке границы начали устанавливать по всей линии бетонные блоки.

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Он уточнил, что за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

«Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с россиянами не было», — резюмировал мэр.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/546294763744824

4 мая в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил быстрого реагирования. 10 мая начался второй этап учений.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, заявил, что боевые действия слишком затянулись.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Граница Беларусь Житомирская область Война России против Украины

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