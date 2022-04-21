С гарантиями безопасности. Необходим срочный гуманитарный коридор для вывода людей с территории Азовстали — МИД Украины 21 апреля, 15:38 Цей матеріал також доступний українською На территории Азовстали остаются заблокированы украинские военные и гражданские (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Ситуация на Азовстали в Мариуполе, где остаются украинские военные и мирные жители, критическая, необходим срочный гуманитарный коридор для вывода людей.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Украинская армия продолжает сражаться в осажденном Мариуполе, разрушенном сильными обстрелами России. Ситуация на Азовстали критическая. Сотни мирных жителей, детей, раненых украинских защитников заперты в заводских убежищах. У них почти нет еды, воды, необходимых медикаментов. Необходим срочный гуманитарный коридор от завода Азовсталь с гарантиями, что люди будут в безопасности», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве в Twitter.

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Там подчеркнули, что Россия несет ответственность за все свои военные преступления.

«Ее власти знают, что убивают мирных жителей. Россия разрушила Мариуполь. Оккупанты убили и пытали тысячи мирных жителей. Они действуют как террористы. Россия должна прекратить свои военные преступления, столкнуться с последствиями, ужесточением санкций, дальнейшей изоляцией», — резюмировали в МИД.

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода граждан из Мариуполя. 20 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что «эвакуационный коридор» сработал частично, но эвакуированные еще не добрались до подконтрольной украинским властям территории. Верещук также подтвердила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сработал не так, как планировалось.

Мариуполь находится в облоге россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

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