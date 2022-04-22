Путин врет. РФ не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлекать росгвардейцев и ФСБ — украинская разведка 22 апреля, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, 18 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

РФ не отказалась от штурма завода Азовсталь в Мариуполе и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщил представитель разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает Лига.

По его словам, руководство РФ всегда говорит неправду, чем является и приказ Путина отказаться от массированного штурма завода Азовсталь.

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В то же время, Скибицкий подчеркнул, что войска РФ действительно могут отказаться от широкомасштабного наступления, но планируют привлекать солдат Росгвардии и структуры ФСБ.

«По нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию, другие структуры, в частности структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление», — ответил Скибицкий.

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

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Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода граждан из Мариуполя. 20 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что «эвакуационный коридор» сработал частично, но эвакуированные еще не достались подконтрольной украинским властям территории. Верещук также подтвердила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сработал не так, как планировалось.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушены российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города

21 апреля российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промышленной зоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Приказ Путина последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

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