В ЮАР назвали «зрелым» решение Путина, который испугался ареста на саммите БРИКС 21 июля, 01:38 Диктатор Путин выступит на саммите дистанционно с речью (Фото:Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Посол Южной Африки в БРИКС Анил Суклал назвал «зрелым» решение кремлевского диктатора Владимира Путина не ехать в страну.



Об этом сообщает Bloomberg.

Он считает, что потенциальный арест диктатора вызвал бы кризис на валютном рынке и рынке облигаций ЮАР. Суклал заявил, что Путин дистанционно обратится к лидерам БРИКС с речью.

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«Это свидетельствует о зрелости и прочности партнерства. Путин признал дилемму и не хотел ставить под угрозу саммит», — заявил Суклал.

Поездка российского диктатора в ЮАР должна была стать первым его зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли диктатор на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа. В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы визит Путина состоялся. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурора МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».