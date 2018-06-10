В Сингапуре усиливают безопасность перед саммитом США-КНДР

В полиции Сингапура призвали к "пониманию и терпению"

В Сингапуре принимаются дополнительные меры обеспечения безопасности на время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на корейское агентство Yonhap.

Сообщается, что территории, которые имеют большое значение для предстоящего саммита, находятся под усиленной охраной правоохранителей.

В районы отеля Капелла на острове Сентоса, где будет проходить саммит, а также гостиниц Шангри-Ла и Сент-Реджис, в которых будут находиться Дональд Трамп и Ким Чен Ын, стянуты дополнительные полицейские силы, возведены заграждения, а также проводятся досмотры.

В местной полиции призвали к "пониманию и терпению" в связи с нарушениями в движении транспорта из-за саммита.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для проведения запланированной встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан заявил, что в городе-государстве все готово для саммита США-КНДР.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на "замечательный итог" встречи с Ким Чен Ыном.

Также СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает возможность открыть посольство в КНДР.

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Напомним, саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре и станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.