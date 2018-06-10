Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с Трампом

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для проведения запланированной встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ВВС.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан поприветствовал северокорейского лидера по прибытию в страну.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Ранее Трамп выразил надежду на "замечательный итог" встречи с Ким Чен Ыном.

Также СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает возможность открыть посольство в КНДР.

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Напомним, саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре и станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.