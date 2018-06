Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для встречи с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для проведения запланированной встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ВВС.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан поприветствовал северокорейского лидера по прибытию в страну.

