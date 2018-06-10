Трамп выразил надежду на "замечательный итог" встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".

"Нахожусь на пути в Сингапур, где мы имеем шанс достичь действительно превосходного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет волнующим днем, и я знаю, что Ким Чен Ын будет работать очень упорно, чтобы сделать то, что редко когда делалось раньше", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

…Create peace and great prosperity for his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Позже Трамп добавил, что с "нетерпением ждет" встречи с Кимом.

"Создать мир и великое процветание для его земли. Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что эта возможность не будет потрачена впустую", - написал Трамп.

Отметим, что на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп вылетел из Канады в Сингапур в субботу в полдень. В канадском Квебеке Трамп принимал участие в саммите Большой семерки, и покинул встречу до ее завершения.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибудет в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом 10 июня.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.