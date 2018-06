Трамп выразил надежду на "замечательный итог" встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".

"Нахожусь на пути в Сингапур, где мы имеем шанс достичь действительно превосходного результата для Северной Кореи и мира. Это, безусловно, будет волнующим днем, и я знаю, что Ким Чен Ын будет работать очень упорно, чтобы сделать то, что редко когда делалось раньше", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

…Create peace and great prosperity for his land. I look forward to meeting him and have a feeling that this one-time opportunity will not be wasted!