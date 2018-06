В Белом доме назвали место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится на южном острове Сентоса в Сингапуре, заявили в Белом доме.

"Местом проведения сингапурского саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.

Она поблагодарила Сингапур за помощь в организации исторического саммита.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.