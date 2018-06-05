Историческая встреча президента США Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Что ожидают лидеры стран от события

Дональд Трамп намерен лично высказать мнение северокорейском лидеру о его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре 12 июня в 9 утра по местному времени. Эту информацию уже официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что будут обсуждать лидеры США и Северной Кореи

"Мы активно готовимся к саммиту. Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не пройдет встреча. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией. Консультации были очень положительными", - сообщила Сандерс.

По словам пресс-секретаря Белого дома, политика максимального давления на Северную Корею не изменилась, несмотря на запланированный саммит.

Если встреча Трампа и Ким Чен Ына будет иметь относительный успех, КНДР все равно будет в относительной изоляции, которая определяется санкциями

Сандерс также заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен лично высказать мнение северокорейскому лидеру о его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ и лидера КНДР она отметила следующее: "Мы сфокусированы на встрече президента с Ким Чен Ыном, он изложит свои взгляды непосредственно ему, когда будет в Сингапуре».

Проведение встречи руководителей США и КНДР уже несколько раз оказывалось под угрозой срыва. Власти Сингапура для запланированного саммита распорядилась выделить специальную зону, которая будет отгорожена с 10 до 14 июня. Главной темой переговоров должно стать ядерное разоружение КНДР, санкции Запада против Северной Кореи и мирное соглашение между Сеулом и Пхеньяном.

На сегодняшний день вопрос ядерного разоружения перед Северной Кореей не стоит, отметил доцент Института международных отношений университета имени Шевченко Виктор Константинов.

Северная Корея вряд ли согласится на ядерное разоружение

По его словам, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа будет только первым шагом. Стороны должны убедиться, что точно понимают границы компромисса, добавил эксперт.

"Стороны идут на переговоры, имея свою жесткую позицию, которую готовы озвучить и моменты, которыми готовы уступить, а также красные линии, которые остаются за кадром. Для Северной Кореи вопросы ядерного разоружения не стоит, они на это не пойдут. Они могут предлагать отказ от испытаний, подконтрольное прекращение наращивания потенциала. Для американцев важно контроль, который они смогут обеспечить за корейской инфраструктурой", - отметил Константинов.

Глава Северной Кореи и другие мировые лидеры

В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Северную Корею и провел встречу с главой государства Ким Чен Ыном. В ходе встречи последний выразил желание встретиться с Владимиром Путиным. Встречу президентов могут приурочить к 70-летию установления дипломатических отношений стран.

Северокорейский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным

В Госдуме установили, что Ким Чен Ын может посетить Россию с официальным визитом в рамках проведения восточного экономического форума в сентябре. Площадкой для общения руководителей РФ и КНДР станет Владивосток.

Вскоре Ким Чен Ын также может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад лично посетит Северную Корею. Это будет первый случай, когда кто-нибудь из первых лиц государств посетит Ким Чен Ына на территории КНДР.

Кроме того, лидер Северной Кореи выступил с инициативой встретиться с премьер-министром Японии и заявил о готовности к диалогу в любое время. Это предложение он передал через южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Ранее Ким Чен Ын уже встретился с руководителем Китая Си Цзиньпином. Он стал первым главой государства, который принял северокорейского руководителя.

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Стоит разделять значимость и цели этих встреч, отмечают эксперты. Контактам Северной Кореи с Китаем и Россией международная изоляция не мешала. Встречаясь с "третьими государствами", КНДР пытается подтвердить свой переход к более миролюбивой политики. Если встреча лидеров Северной Кореи и США будет иметь относительный успех, КНДР все равно будет в относительной изоляции, которая определяется состоянием санкций.

В знак подтверждения своих намерений по ядерному разоружению Корейского полуострова КНДР ранее демонтировали ядерный полигон на севере страны.