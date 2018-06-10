Глава МИД Сингапура заявил о полной готовности к саммиту США-КНДР

В городе-государстве все готово для встречи Трампа и Кима

Глава Министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан заявил, что в городе-государстве все готово для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ABC.

"Я поехал туда, чтобы убедиться, что все безупречно на месте, что в последнюю минуту ничего не сорвется или не возникнут трудности", - сказал он.

Отметим, что на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп вылетел из Канады в Сингапур в субботу в полдень. В канадском Квебеке Трамп принимал участие в саммите Большой семерки, и покинул встречу до ее завершения.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибудет в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом 10 июня.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.