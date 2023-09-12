В России разбился бомбардировщик Су-24 — росСМИ 12 сентября, 21:21 Су-24 (Фото:Cetus13/www.flickr.com)

В России во вторник, 12 сентября, потерпел крушение самолет Су-24 в Волгоградской области. На борту было два человека, их судьба неизвестна, сообщают российские СМИ.

Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, военный самолет упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Лошки.

Паблик Shot пишет, что истребитель совершал учебный вылет и самолет был без боеприпасов. На борту было два человека, судьба пилотов пока неизвестна, говорится в сообщении.

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