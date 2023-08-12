В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30, экипаж погиб 12 августа, 14:50 Су-30 (Фото:Wikipedia)

Российский самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области РФ, экипаж погиб.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Западный военный округ РФ.

Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в безлюдной местности.

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Западный военный округ уточнил, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии истребителя является техническая неисправность.

Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться как учебно-боевой самолет.

Истребители Су-30 неоднократно применялись для нанесения авиационно-бомбовых ударов по территории Украины, в частности по гражданским объектам.

23 октября 2022 года в российском Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом. Оба пилота погибли.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 313 вертолетов и 315 самолетов. Ликвидировано более 253 тысяч оккупантов.

