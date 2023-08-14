В российском Краснодарском крае разбился самолет Л-39 14 августа, 23:08 Л-39 (иллюстративное фото) (Фото:Pete Markham / Flickr)

В Краснодарском крае страны-агрессора России разбился учебный самолет Л-39, один член экипажа погиб. Об этом сообщают кремлевские пропагандисты ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны.

По версии россиян, самолет потерпел крушение во время захода на посадку «при выполнении планового учебно-тренировочного полета». Минобороны страны-террориста утверждает, что самолет упал на территории аэродрома, «разрушений и пострадавших» на земле нет.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 315 самолетов и 313 вертолетов.