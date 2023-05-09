«Успешно сгорел». Партизаны уничтожили российский самолет Су-24 на авиазаводе в Новосибирске — видео

9 мая, 13:07
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Представители Легиона Свобода Росси утверждают, что в Новосибирске сгорел Су-24 (Фото:Скриншот видео Легион Свобода России/Telegram)

Представители Легиона Свобода Росси утверждают, что в Новосибирске сгорел Су-24 (Фото:Скриншот видео Легион Свобода России/Telegram)

Легион Свобода России, представители которого воюют против РФ на стороне Украины, опубликовал видео, на котором горит якобы российский самолет Су-24.

В описании к видео в Telegram утверждается, что самолет загорелся на территории авиационного завода Компании Сухой в Новосибирске 8 мая. Его подожгли партизаны.

«Как нам сообщили, самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится», — отметили там

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В легионе пояснили, что партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что «эта война должна быть окончена».

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«Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно „смог повторить“ — преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом», — резюмировали в организации.

9 мая в центре Москвы прошел военный парад, на котором российский диктатор Владимир Путин повторил свои фантазии о Западе и Украине.

Парад прошел на фоне провалов и огромных потерь оккупационной армии РФ в Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Партизаны Су-24 Новосибирск Война России против Украины

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