«Успешно сгорел». Партизаны уничтожили российский самолет Су-24 на авиазаводе в Новосибирске — видео 9 мая, 13:07 Представители Легиона Свобода Росси утверждают, что в Новосибирске сгорел Су-24 (Фото:Скриншот видео Легион Свобода России/Telegram)

Легион Свобода России, представители которого воюют против РФ на стороне Украины, опубликовал видео, на котором горит якобы российский самолет Су-24.

В описании к видео в Telegram утверждается, что самолет загорелся на территории авиационного завода Компании Сухой в Новосибирске 8 мая. Его подожгли партизаны.

«Как нам сообщили, самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится», — отметили там

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В легионе пояснили, что партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что «эта война должна быть окончена».

«Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно „смог повторить“ — преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом», — резюмировали в организации.

9 мая в центре Москвы прошел военный парад, на котором российский диктатор Владимир Путин повторил свои фантазии о Западе и Украине.

Парад прошел на фоне провалов и огромных потерь оккупационной армии РФ в Украине.