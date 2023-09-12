Россия передала Мали два штурмовика Су-25. Оба разбились менее чем через год 12 сентября, 11:38 В Сети публикуют остатки Су-25, который разбился в Мали (Фото:Joseph Dempsey/X (Twitter))

В Мали потерпел крушение уже второй и последний штурмовик Су-25, который стране передала Россия в начале 2023 года. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на данные из открытых источников и заявление тамошних воздушных сил.

Первый самолет, который Москва поставила в августе 2022-го, разбился через два месяца в октябре в международном аэропорту Гао. Новый вместе с вертолетами Ми-8 и самолетами L-39 Россия передала в январе 2023-го.

Видео дня

Как пишет издание, второй штурмовик разбился 9 сентября возле Алмустарата — кадры появились в соцсетях. Пилоты смогли катапультироваться.

По словам начальника штаба воздушных сил Мали полковника Алу Бой Диарра, катастрофа произошла из-за технической ошибки. Также он пожаловался на непогоду.