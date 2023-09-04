Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море — росСМИ
Ка-52 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, сообщает российский Telegram-канал Baza в понедельник, 4 сентября, со ссылкой на источники в спасательных службах.
По информации источников, вертолет оккупантов упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 километрах от береговой линии.
Российские СМИ утверждают, что причиной падения стали сложные метеоусловия — в районе, по их словам, был сильный туман.
На борту Ка-52 находились два члена экипажа, утверждают источники. Их, по данным СМИ, эвакуировали в ходе спасательной операции.
По данным Генштаба, с начала российского вторжения были ликвидированы 315 самолетов и 316 вертолетов оккупантов.
14 августа в Краснодарском крае страны-агрессора России разбился учебный самолет Л-39, один член экипажа погиб.
12 августа в Калининградской области разбился российский истребитель Су-30, экипаж погиб.