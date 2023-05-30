МВД России объявило в розыск Сырского

30 мая, 17:58
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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Во вторник, 30 мая, МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Он не комментировал такие решения от страны-агрессора.

Ранее сегодня стало известно, что МВД объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного. Обоих военных начальников заочно обвиняют в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».

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Кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

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Кадр из видео, обнародованного Валерием Залужным (Молитва за освобождение Украины) (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine) «Время возвращать свое». Залужный обнародовал впечатляющее видео с молитвой за «решительное наступление» и освобождение Украины

Заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что украинский генералитет является самой большой целью для страны-террориста. России, потому что их потеря «может изменить ход войны».

По ее мнению, вбросы о гибели украинских командующих стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   МВД РФ Александр Сырский Война России против Украины

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