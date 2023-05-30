МВД России объявило в розыск Сырского 30 мая, 17:58 Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Во вторник, 30 мая, МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

Он не комментировал такие решения от страны-агрессора.

Ранее сегодня стало известно, что МВД объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного. Обоих военных начальников заочно обвиняют в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».

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Кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

Заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что украинский генералитет является самой большой целью для страны-террориста. России, потому что их потеря «может изменить ход войны».

По ее мнению, вбросы о гибели украинских командующих стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.