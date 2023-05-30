После жалкого фейка о «ранении». МВД России решило объявить Залужного в розыск

30 мая, 16:32
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Валерий Залужный (Фото:Анатолий Штефан «Штирлиц» / Telegram)

Валерий Залужный (Фото:Анатолий Штефан «Штирлиц» / Telegram)

Министерство внутренних дел страны-агрессора России решило «объявить в розыск» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает российское издание Медиазона со ссылкой на «базу розыска» ведомства. В мае в следственном комитете России отчитывались, что заочно «предъявили обвинения» Залужному и другим украинским командующим в продолжение своего фейка о якобы «обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса», чего Украина никогда не делала.

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Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Валерий Залужный Война России против Украины

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