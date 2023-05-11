Пока пропаганда лжет о его «гибели». Залужный неожиданно пришел на свадьбу украинцев — фото

11 мая, 12:09
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Залужный на свадьбе (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682)

Залужный на свадьбе (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682)

Пока российская пропаганда распространяет фейки о якобы «гибели» украинских командующих на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал на свадьбе украинской пары.

Об этом сообщил жених Максим Алексеев, женившийся на Екатерине Полищук.

«Очень хотелось, чтобы этот момент осуществил особый человек)) И это получилось: Валерий Федорович согласился)) Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных», — написал он в Facebook.

Видео дня

Алексеев поблагодарил Залужного за то, что согласился прийти на церемонию.

www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682
Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682
www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682
Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682

Страна-террорист Россия распространяет фейки о якобы "убийстве" украинских командующих.

В частности, российские пропагандисты ранее распространяли фейки о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Свадьбы Валерий Залужный

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