Пока пропаганда лжет о его «гибели». Залужный неожиданно пришел на свадьбу украинцев — фото 11 мая, 12:09 Залужный на свадьбе (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682)

Пока российская пропаганда распространяет фейки о якобы «гибели» украинских командующих на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал на свадьбе украинской пары.

Об этом сообщил жених Максим Алексеев, женившийся на Екатерине Полищук.

«Очень хотелось, чтобы этот момент осуществил особый человек)) И это получилось: Валерий Федорович согласился)) Теперь в начале нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных», — написал он в Facebook.

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Алексеев поблагодарил Залужного за то, что согласился прийти на церемонию.

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682

Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100005902020682

Страна-террорист Россия распространяет фейки о якобы "убийстве" украинских командующих.

В частности, российские пропагандисты ранее распространяли фейки о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.