Минобороны: Потеря украинских генералов может изменить ход войны. Они — самая большая цель России 19 мая, 14:07 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинский генералитет является самой большой целью для России, потому что их потеря «может изменить ход войны».



Об этом она заявила в эфире телемарафона в пятницу, 19 мая.



Маляр перечислила три фейка, касающихся украинских военачальников, которые россияне распространяли в течение последних двух недель, — «убийства» командующего Сил теробороны Игоря Танцюры, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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По ее словам эти вбросы стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.

«Во время войны им выгодно и важно уничтожить наше военно-политическое руководство[…] Наш генералитет, те, кто планируют военные операции, мозговые центры — это самая большая цель для россиян, потому что если обезвредить их, то это серьезная для нас потеря будет, это может изменить ход войны», — сказала замглавы Минобороны.

Маляр подтвердила: россияне отрабатывают передвижение генералов, и для них, как и для президента, всегда существует угроза. Она говорит, что еще в начале большой войны предлагала усилить для них охрану.

Ранее источники УП в военных кругах, заявили, что российские оккупанты дважды пытались ликвидировать командующего Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. В частности, они рассказали, что колонну автомобилей, в одном из которых ехал генерал, обстреляли в Донецкой области. Попали в ту, где должен был быть Танцюра, но он сел в машину сопровождения.