Минобороны: Потеря украинских генералов может изменить ход войны. Они — самая большая цель России

19 мая, 14:07
Поделиться:
Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинский генералитет является самой большой целью для России, потому что их потеря «может изменить ход войны».

Об этом она заявила в эфире телемарафона в пятницу, 19 мая.

Маляр перечислила три фейка, касающихся украинских военачальников, которые россияне распространяли в течение последних двух недель, — «убийства» командующего Сил теробороны Игоря Танцюры, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Видео дня

По ее словам эти вбросы стоит рассматривать и как «фальстарт — когда россияне уже что-то задумали, у них есть цели и они заранее сообщают результат», возможно, чтобы деморализовать украинцев.

Читайте также:

Игорь Танцюра поздравляет украинских военных разведчиков в сентябре 2021 года, архивное фото (Фото:gur.gov.ua) Россия выслеживает Игоря Танцюру: что важно знать о командующем Силами ТрО и одном из самых влиятельных военных Украины

«Во время войны им выгодно и важно уничтожить наше военно-политическое руководство[…] Наш генералитет, те, кто планируют военные операции, мозговые центры — это самая большая цель для россиян, потому что если обезвредить их, то это серьезная для нас потеря будет, это может изменить ход войны», — сказала замглавы Минобороны.

Маляр подтвердила: россияне отрабатывают передвижение генералов, и для них, как и для президента, всегда существует угроза. Она говорит, что еще в начале большой войны предлагала усилить для них охрану.

Ранее источники УП в военных кругах, заявили, что российские оккупанты дважды пытались ликвидировать командующего Сил территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. В частности, они рассказали, что колонну автомобилей, в одном из которых ехал генерал, обстреляли в Донецкой области. Попали в ту, где должен был быть Танцюра, но он сел в машину сопровождения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Фейк Александр Сырский Валерий Залужный Война России против Украины Анна Маляр Игорь Танцюра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X