Только за май РФ распространила четыре фейка о Залужном: что об этом известно

25 мая, 19:13
NV Премиум
Поделиться:
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Основательница инициативы Як не стати овочем Оксана Мороз рассказала в интервью Radio NV, что только в течение мая насчитала четыре волны фейков, связанных с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

«Все началось с первых чисел мая, когда вбросили продолжение старой темы, которую россияне качают очень давно, — это ссора между Зеленским и Залужным», — отметила Мороз в эфире Radio NV.

Видео дня

После 9 мая российские пропагандисты вбросили «тему о том, что Залужный вместе с Сырским (чтобы два раза не вставать) убиты, ликвидированы», продолжила основательница инициативы Як не стати овочем.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Российская пропаганда Контрнаступление Валерий Залужный радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X