Только за май РФ распространила четыре фейка о Залужном: что об этом известно 25 мая, 19:13 NV Премиум Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Основательница инициативы Як не стати овочем Оксана Мороз рассказала в интервью Radio NV, что только в течение мая насчитала четыре волны фейков, связанных с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

«Все началось с первых чисел мая, когда вбросили продолжение старой темы, которую россияне качают очень давно, — это ссора между Зеленским и Залужным», — отметила Мороз в эфире Radio NV.

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После 9 мая российские пропагандисты вбросили «тему о том, что Залужный вместе с Сырским (чтобы два раза не вставать) убиты, ликвидированы», продолжила основательница инициативы Як не стати овочем.