«Время возвращать свое». Залужный обнародовал впечатляющее видео с молитвой за «решительное наступление» и освобождение Украины 27 мая, 08:42 Кадр из видео, обнародованного Валерием Залужным (Молитва за освобождение Украины) (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 27 мая опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях впечатляющую Молитву за освобождение Украины, призвав становиться в ряды ВСУ и «возвращать свое».

Как говорится на Facebook-странице Залужного зрелищный видеоролик снят «в рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины».

«Пришло время возвращать свое» — лаконично подчеркнул Главнокомандующий ВСУ, публикуя это видео в своем Телеграм-канале.

Видео дня

На создание видеоролика авторов вдохновила Молитва українського націоналіста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах почти 100 лет назад.

Однако текст современной Молитви за визволення України совсем другой, его главный акцент звучит так: «Благословите наше решительное наступление!».

«С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы», — подчеркнул Валерий Залужный.

Залужный также привел полный текст молитвы, которую на видео озвучивают украинские военнослужащие из разных родов войск ВСУ.

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Я йду знищувати

ворогів землі рідної,

вбивць моїх братів,

ґвалтівників моїх посестр.

Нехай рука моя буде твердою,

щоб вбивати ворогів!

Нехай око моє буде ясним,

щоб вбивати ворогів!

Нехай зброя моя буде справна,

щоб вбивати ворогів!

Нехай воля моя буде сталь,

щоб вбивати ворогів!

Україно, рідна земля-мати,

Господь, отець наш небесний,

Благословіть!

Наш рішучий наступ!

Нашу священну помсту!

Нашу святу перемогу!

«Присоединяйся к тем, кто поднимет знамя нашей победы! Становись в ряды Вооруженных Сил Украины!» — призывают авторы видео.

В соцсетях уже начинают обсуждать это видео: журналист Андрей Цаплиенко предположил, что оно «может символизировать начало контрнаступления».



Ролик создали на волонтерских началах украинские компании и художники, в частности среди авторов проекта — компании K&K Group, BelkaStrelkа, FILM. UA Group. Режиссер видео — Максим Сметана, оператор — Сергей Михальчук.

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней. Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

«Это не какой-то „один ивент“, который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра», — отметил Подоляк.



На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ Россия в течение последних недель запустила волну слухов и фейков о якобы тяжелом «ранении» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Эти сообщения неоднократно опровергали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

20 мая Валерий Залужный принял участие в открытии Международной конференции ко Дню науки в Национальном университете Одесская юридическая академия. А в течение последних нескольких дней украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал по меньшей мере два с Валерием Залужным, окончательно опровергнув заявления российской пропаганды.