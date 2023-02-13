В Польшу прибыли украинские военнослужащие для учений на Leopard 2 13 февраля, 23:29 Военные учения в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Польшу на овладение танками Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

Об этом рассказал журналистам руководитель учебной группы полигона 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский, сообщает Укринформ.

«В Польшу на обучение прибыли 105 украинских военных, которые учатся на Leopard 2. Речь идет о 21 экипаже танков, а также техническом персонале обслуживания танков», — сказал Серадский на танковом полигоне в Свентошуве.

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Он отметил, что обучение длится уже неделю, а в целом курс будет около месяца. По его словам, украинцы учатся каждый день по 10−12 часов.

Польский военный добавил, что у украинцев есть опыт управления танками, поэтому им легче овладеть новыми машинами.

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«Украинцы быстро учатся, нет проблем с овладением этой военной техникой», — подчеркнул Серадский.

Он также уточнил, что украинцы на танковом полигоне овладевают польскими танками Leopard 2, а также танками этого типа, передаваемыми Канадой. Он не исключил, что в Польшу на обучение со временем прибудет новая группа украинских военных.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, находившийся в пятницу, 3 февраля, находившийся с визитом в Киеве, заявил, что Польша начала обучать украинских военнослужащих использовать танки Leopard.

Там считают возможным сократить для украинских военных время обучения эксплуатации танков Leopard 2 до пяти недель.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams.