Украинские военные начали учения на танках Leopard

13 февраля, 15:00
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Бундесвер приступил к обучению украинских военных работе с основным боевым танком Leopard 2.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Германии, сообщает Tagesschau.

Учения будет проходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

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Они должны завершиться к концу первого квартала, чтобы передача танков была «синхронизирована» с этим.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, находившийся в пятницу, 3 февраля, находившийся с визитом в Киеве, заявил, что Польша начала обучать украинских военнослужащих использовать танки Leopard.

Там считают возможным сократить для украинских военных время обучения эксплуатации танков Leopard 2 до пяти недель.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams.

Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Германия Украинские военные Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

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