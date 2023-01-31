Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard в два раза — до пяти недель 31 января, 22:44 Польские иструкторы обучают военных на Leopard (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

В Польше считают возможным сократить для украинских военных время обучения эксплуатации танков Leopard 2 до пяти недель.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командира польского учебного центра Leopard 2, майора Мацея Банашинского.

Один из трех центров подготовки военных к эксплуатации танков Leopard 2 в Европе находится в Польше, другие — в Германии и Швейцарии.

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В учебном центре, оборудованном тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом.

По словам инструкторов, обучение использованию танка Leopard 2 до сих пор занимало около 10 недель, но может быть сокращено до пяти.

«Если мы интенсифицируем обучение, увеличив количество инструкторов, время занятий и используем выходные, то сможем обучить экипаж за пять недель», — заявил Банашинский.

Он добавил, что помимо подготовки экипажей для Leopard 2, в учебном центре проводят курсы механиков по вооружению, шасси и оборудованию танков.

20 января министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша планирует обучить танковую бригаду ВСУ до марта.