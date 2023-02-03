Польша начинает обучение украинских военных на танках Leopard — министр обороны 3 февраля, 18:10 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, который в пятницу, 3 февраля, находится с визитом в Киеве, заявил, что Польша начала обучать украинских военнослужащих использовать танки Leopard. Об этом сообщает PolskieRadio24.pl.

Обновлено в 18:43. Во время пресс-конференции Блащак объявил, что украинские танкисты начнут обучение в Польше через несколько дней, уточняет Military Media Center.

По словам министра, обучение продлится несколько недель. Он также сказал, что обучение закончится, когда командования Украины и партнеров решат, что украинские экипажи уже обладают необходимыми навыками.

Видео дня

При этом издание Niezalezna, цитируя Блащака, уточняет, что украинские военные прошли отбор и скоро начнут обучение на Leopard.

Министр обороны Алексей Резников 3 февраля сообщил, что рад приветствовать в Киеве польского коллегу. Вместе они провели онлайн-переговоры с министрами обороны стран-участниц танковой коалиции, обсудили подготовку защитников Украины, поставки вооружения и его обслуживание.

Инфографика: NV

Резников подчеркнул, что «танковая коалиция» нужна Украине для контрнаступления и прорыва линии обороны, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что украинские военнослужащие начнут обучение на танках Leopard 2 на следующей неделе. Сотни украинских военных уже вылетели в места, где будет проходить обучение, в Германии и Польше.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.



Инфографика: NV

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

