После «бунта» Пригожина. В Липецкой области РФ латают дорогу, которую перекопали в ожидании вагнеровцев — видео 24 июня, 22:58 Коммунальщики в РФ латают дорогу, которую перекопали во время «бунта» Пригожина (Фото:Baza/Telegram)

В Липецкой области РФ после заявления главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о прекращении «похода на Москву» начинают отменять введенные ограничения, скоро откроют движение на региональных трассах, начали восстанавливать дорожное полотно.

Об этом сообщает губернатор области Игорь Артамонов в Telegram.

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро», — говорится в заметке.

Видео дня

Российский Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как липецкие коммунальщики латают ямы, которые вырыли в ожидании вагнеровцев недалеко от города Чаплыгин.

В России в субботу, 24 июня, на фоне вооруженного конфликта начали перекапывать трассы, чтобы не допустить военные колонны вагнеровцев в Москву. Также они загораживали дороги грузовиками, однако все безрезультатно.

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером в субботу, 24 июня, объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

Ранее пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.