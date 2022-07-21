Президент Италии распустил парламент после отставки Драги

21 июля, 18:56
Серджо Маттарелла (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Серджо Маттарелла (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 21 июля, распустил обе палаты парламента — Сенат Республики и Палату депутатов.

Как сообщает Rai News, самой вероятной датой выборов в парламент является 25 сентября.

Ранее в четверг премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку на фоне правительственного кризиса. Он останется на посту для решения текущих вопросов. Президент Владимир Зеленский во время переговоров с Драги поблагодарил его за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и защиту совместных европейских ценностей.

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На прошлой неделе Серджо Маттарелла не принял отставку Драги. После этого входящие в коалицию партии Вперед, Италия, Лига и Движение пяти звезд бойкотировали вотум доверия в Сенате, отвергнув призыв Драги объединиться.

Марио Драги подал в отставку 14 июля после того, как партия Движение пяти звезд отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям, которые пострадали от высоких цен на энергоносители.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Парламент Италия Серджио Маттарелла Марио Драги

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