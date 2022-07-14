Премьер Италии Марио Драги объявил, что уйдет в отставку 14 июля, 20:01 Премьер-министр Италии Марио Драги в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что вечером в четверг, 14 июля, подаст в отставку. Об этом сообщает La Repubblica.

Драги объявил о намерении подать в отставку во время выступления в Совете министров. В своей речи он сказал, что возможности выполнять программу правительства больше нет, пишет ANSA.

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Ранее 14 июля популистская партия Движение пяти звезд (M5S), входящая в коалицию, отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям. Как сообщает BBC, правительство Драги все равно получило вотум доверия, однако премьер неоднократно говорил, что правительство не будет продолжать работу без партии Пять звезд. После голосования Марио Драги отправился к президенту Серджио Маттарелле, их общение продолжалось около часа.

Politico пишет, что отношения между партнерами по коалиции в последние недели обострились. На прошлой неделе лидер M5S, бывший премьер Джузеппе Конте передал Драги письмо, в котором было сказано, что его политсила испытывает «глубокий политический дискомфорт» из-за работы в коалиции. M5S потребовала от Драги ряд уступок, некоторые из которых он исключил.

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