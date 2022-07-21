Премьер-министр Италии Драги во второй раз подал в отставку 21 июля, 11:39 Марио Драги (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

В четверг, 21 июля премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку.

Об этом сообщает АР.

Это случилось после того, как ключевые союзники по коалиции бойкотировали вотум доверия.

Драги подал прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле во время утренней встречи в Квиринальском дворце.

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В офисе Маттареллы заявили, что президент «принял к сведению» отставку и попросил правительство Драги остаться в должности временного исполнителя.

14 июля Драги объявил, что подаст в отставку из-за правительственного кризиса. Партия Движение пяти звезд отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям, которые пострадали от высоких цен на энергоносители.

Правительство Драги все же получило вотум доверия, однако премьер заявил, что правительство не будет продолжать работу без этой партии, которая является второй по величине.

Президент Италии Серджио Маттарелла вечером 14 июля не принял отставку Драги.

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