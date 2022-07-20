Сенат Италии проголосовал за вотум доверия премьеру Марио Драги

20 июля, 23:22
Премьер-министр Италии Марио Драги в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Италии Марио Драги в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру страны Марио Драги. Об этом сообщает ANSA.

Вотум доверия для Драги поддержали 95 сенаторов, а 38 были против.

Отмечается, что всего на заседании присутствовали 192 сенатора, но в голосовании приняли участие 133. Члены трех крупнейших партий, Движение пяти звезд, Вперед Италия и Лига, которые входят в коалицию, не приняли участия в голосовании.

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14 июля Драги объявил, что подаст в отставку из-за правительственного кризиса. Партия Движение пяти звезд отказалась участвовать в важном голосовании по пакету мер экономической помощи семьям и предприятиям, которые пострадали от высоких цен на энергоносители.

Правительство Драги все же получило вотум доверия, однако премьер заявил, что правительство не будет продолжать работу без этой партии, которая является второй по величине.

Президент Италии Серджио Маттарелла вечером 14 июля не принял отставку Драги.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Италия Вотум доверия Марио Драги

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