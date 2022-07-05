В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи 5 июля, 04:48 Высохшая из-за засухи река в Италии (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Правительство Италии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за рекордной засухи, которая обрушилась на страну.

Об этом сообщает Associated Press.

Режим чрезвычайной ситуации распространяется на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето. В Вероне из-за засухи ввели ограничения на использование воды.



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Теперь правительство сможет направить 36,5 млн евро средств главным сельскохозяйственным регионам.

В прошлом месяце отраслевая ассоциация CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) предупреждала, что данная засуха станет сильнейшей за 70 лет и принесет ущерб на сумму в 3 миллиарда евро.

В последнее время в Италии фиксируют очень жаркую погоду и отсутствие осадков.

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