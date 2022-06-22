Глава МИД Италии покинул свою партию из-за слабой поддержки Украины 22 июня, 01:03 Цей матеріал також доступний українською Луиджи Ди Майо (Фото:instagram.com/luigi.di.maio)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию Движение 5 звезд. Ранее он раскритиковал ее за подрыв усилий правительства по поддержке Украины.

Об этом сообщает Ansa.



«Я ухожу из Движения 5 звезд, — сказал он на пресс-конференции, говоря о «мучительном» выборе и подчеркнув, что с завтрашнего дня его уже бывшая партия «больше не будет первой силой в парламенте».

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Ди Майо на прошлой неделе обвинил лидера Движения 5 звезд и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблению позиций Рима в Европейском Союзе.

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