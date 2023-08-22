Иран представил новый беспилотник Mohajer-10, который способен непрерывно летать 24 часа — СМИ 22 августа, 12:33 Беспилотник Mohajer-10 (Фото:IRNA)

Иран представил новый беспилотник Mohajer-10. Заявлено, что максимальная продолжительность полета дрона — сутки, он способен летать на высоте 7000 метров.

Об этом сообщает официальное иранское агентство IRNA.

Отмечается, что беспилотник якобы может нести различные виды боеприпасов максимальной массой до 300 кг.

Агентство отмечает, что максимальная топливная емкость Mohajer-10 составляет 450 литров, а максимальная скорость — 210 километров в час.

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Сообщается, что беспилотник способен нести боеприпасы, бомбы и ручные гранаты, кроме того, он оснащен системами электронной борьбы и разведки.

Ранее в Иране заявляли, якобы их военные ученые «получили техническое ноу-хау» для изготовления крылатой ракеты, способной двигаться на сверхзвуковой скорости. Отмечалось, что сверхзвуковой снаряд, который входит в «новое поколение» иранских крылатых ракет, «откроет новую главу в оборонных технологиях Ирана», поскольку крылатую ракету, которая летит на сверхзвуковой скорости, «крайне трудно перехватить».

Иран и война России против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Иран избрал позицию «нейтралитета» и выступал за прекращение огня и мирные переговоры. При этом страна поставляет российским оккупантам дроны-камикадзе, которые армия РФ активно использует в Украине.

Иран официально отвергает обвинения в поставках оружия для российских войск, в то же время россияне пытаются замаскировать иранские Шахеды под российским названием Герань-2.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

В совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.