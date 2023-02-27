Иран поставляет в РФ боеприпасы в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения — ЦРУ 27 февраля, 01:11 Россия помогает Ирану в развитии ракетной программы (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Иран усилил военное сотрудничество с Россией.



Об этом сообщает CBS.

Он подчеркнул, что усиление сотрудничества двух режимов «вызывает серьезную обеспокоенность». Иран поставляет в РФ, в частности, также снаряды для артиллерии и танков.

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«Иранцы уже предоставили россиянам сотни военных беспилотников, которые они используют, чтобы причинять боль гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины. Мы знаем, что они предоставили боеприпасы для артиллерии, а также для танков», – заявил Бернс.

В ЦРУ также знают, что РФ помогает Ирану развивать ракетную программу и рассматривает в будущем поставки военных самолетов.