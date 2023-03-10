Россия передает Ирану захваченное в Украине западное оружие. Там его пытаются переделать — CNN 10 марта, 14:13 Украинский военный держит Javelin возле Ровно, 26 мая 2021 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Россия захватывает некоторое оставленное на поле боя в Украине западное оружие и технику и передает их Ирану. США считают, что Тегеран пытается эти системы переконструировать, сообщает CNN, ссылаясь на четыре источника.



Собеседники телеканала рассказали, что в течение года чиновники НАТО, США и других стран Запада зафиксировали несколько случаев захвата российскими оккупантами меньшего по размеру вооружения, в частности противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных Stinger.

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РФ много раз отправляла технику в Иран для разбора и анализа, вероятно, для того, чтобы военные попытались создать собственную версию этого оружия, пишет CNN. По мнению источников телеканала, Россия считает, что продолжение таких поставок будет мотивировать Тегеран поддерживать полномасштабную войну против Украины и дальше.

«Американские чиновники не считают, что эта проблема широкомасштабна или систематична, а украинские военные с начала войны уже привыкли сообщать Пентагону о любых потерях американской техники для российских войск», — говорит CNN слова собеседников.

Смог ли Иран успешно переконструировать оружие США, пока неясно, но «оказался очень ловок в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом». Например, ключевое в арсенале Ирана оружие — противотанковую управляемую ракету Toophan — разработали на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном. Тегеран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, предоставляя дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Иран поставляет в РФ боеприпасы в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения.