Россия поставляет Ирану кибертехнологии в обмен на дроны — WSJ

28 марта, 00:19
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Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Страна-агрессор Россия поставляет Ирану кибероружие в обмен на дроны, ракеты малой дальности и снаряды для танков и артиллерии, которые использует в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 27 марта.

Как пишет WSJ, Россия и Иран давно сотрудничают в киберсфере, но Москва долгое время отказывалась от обмена «цифровыми наступательными возможностями», опасаясь, что они окажутся в даркнете. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину кремлевский режим «пришел к выводу, что преимущества развития военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки».

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По словам собеседников газеты, страна-агрессор поставила Ирану средства связи и наблюдения, подслушивающие устройства, устройства для съемки и детекторы лжи. Источники WSJ также предполагают, что Россия передала Ирану более совершенное ПО, которое позволит режиму взламывать телефоны диссидентов и оппозиционеров. Иран останавливал распространение видео и сообщений среди протестующих, замедляя веб-трафик в определенных районах, а также использовал цифровую слежку для задержания участников демонстраций.

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По данным исследовательского центра Университета Торонто Citizen Lab, российская компания Протей (PROTEI Ltd) начала поставлять ПО для интернет-цензуры иранскому мобильному провайдеру Ariantel. В Citizen Lab считают, что инструменты Протея позволят правительству контролировать, перенаправлять и блокировать мобильную связь в Иране.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия поставляет Ирану некоторое западное оружие, захваченное на поле боя в Украине.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Иран The Wall Street Journal Кибератаки Кибервойна Война России против Украины протесты в Иране

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