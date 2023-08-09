«Крайне трудно перехватить». В Иране заявили, что якобы получили технологию создания сверхзвуковых крылатых ракет 9 августа, 14:43 В Иране заявили, что якобы получили технологию создания сверхзвуковых крылатых ракет (Фото:Лизи Ниснер/Рейтер)

В Иране заявили, якобы их военные ученые «получили техническое ноу-хау» для изготовления крылатой ракеты, способной двигаться на сверхзвуковой скорости.

Об этом сообщило полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim.

По сообщению агентства, крылатая ракета, разработанная и изготовленная местными специалистами, сейчас вроде бы «находится на стадии испытаний».



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В издании отмечают, что сверхзвуковой снаряд, который входит в «новое поколение» иранских крылатых ракет, «откроет новую главу в оборонных технологиях Ирана», поскольку крылатую ракету, которая летит на сверхзвуковой скорости «крайне трудно перехватить».

Иран и война России против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Иран избрал позицию «нейтралитета» и выступал за прекращение огня и мирные переговоры. При этом страна поставляет российским оккупантам дроны-камикадзе, которые армия РФ активно использует в Украине.

Иран официально отвергает обвинения в поставках оружия для российских войск, в то же время россияне пытаются замаскировать иранские Шахеды под российским названием Герань-2.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.

В совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ сообщалось, что Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе на территории особой экономической зоны в Алабуге в Татарстане.



По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге.