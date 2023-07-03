Россия с помощью Ирана активно производит дроны-камикадзе в Татарстане — расследование

3 июля, 19:27
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Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Страна-агрессор Россия занимается производством иранских дронов-камикадзе Шахед на территории особой экономической зоны в Алабуге (Елабуге) в Татарстане. Об этом идет речь в совместном расследовании издания Протокол и YouTube-канала РЗВРТ.

Как сказано в материале, Алабуга была успешной ОЭЗ и в 2015 году была признана лучшей особой экономической зоной Европы по версии Financial Times. После начала полномасштабного вторжения России в Украину большое количество иностранных компаний, которые заключили договоры с Алабугой, отказались от сотрудничества, в ОЭЗ начались технические и финансовые проблемы.

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По информации авторов расследования, вице-премьер страны-агрессора Денис Мантуров в ноябре 2022 года приезжал в Алабугу не для «перезапуска автомобильного завода», как утверждалось публично, а для того, чтобы «продавить производство дронов», что ему удалось. В материале сказано, что так Алабуга решила откупиться от мобилизации своих сотрудников и компенсировать потери от жестких западных санкций.

По словам одного из источников журналистов, контракт с Ираном может оцениваться в 115−130 млрд рублей (до 1,45 млрд долларов). Сейчас комплектующие для дронов-камикадзе поставляют из Ирана и собирают в Алабуге. В некоторых внутренних документах Шахеды называют «лодками», а Иран — «Беларусью». Также, согласно договору, «специалисты» из Алабуги проходят обучение в Иране, режим в Тегеране передает России планировки, список оборудования, конструкторскую документацию, технологические карты и так далее.

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Как сказано в расследовании, в будущем количество комплектующих из Ирана планируют снижать — часть страна-террорист собирается производить сама, часть — закупать на AliExpress. Какое-то время Россия будет получать от Ирана только боевую часть дронов, но затем надеется наладить свое производство.

Авторы материала со ссылкой на внутренние документы и свои источники пишут, что в производстве дронов и их комплектующих могут участвовать компании Альбатрос, АвиатестАэро, SuperCam и Алабуга, а деньги на проект, предположительно, дал глава банка ВТБ Андрей Костин. В декабре 2022 года ВТБ запустил сервис денежных переводов в Иран, а в мае 2023-го стало известно, что банк открыл офис в стране.

В расследовании делается вывод, что в Алабуге идет «беспрецедентное производство иранских дронов» на территории ангара площадью шесть футбольных полей. Сейчас страна-террорист занимается сборкой из готовых запчастей, но в 2024 году собирается перенести производство части комплектующих на территорию Алабуги, а дальше автоматизировать производство.

«По информации одного из наших источников, эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути своей, отдельная деревня, которая занимается исключительно производством дронов для российской армии», — утверждают авторы.

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Ранее британская разведка сообщала, что страна-агрессора, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями через Каспийское море. Также россияне работают над запуском внутреннего производства Шахедов при поддержке Ирана.

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Теги:   Россия БПЛА Санкции против России Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 шахеды Shahed-131

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